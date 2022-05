Covid: Cina, Pboc sollecita più prestiti a piccole imprese

PECHINO, 26 MAG - La Banca centrale cinese (Pboc) promuoverà maggiore credito per le imprese più piccole e aumenterà la fiducia delle istituzioni finanziarie nel prestare fondi, quando il Paese lotta per risollevare l'economia colpita dalla peggiore ondata di Covid-19 in oltre due anni. L'istituto, in una nota, ha esortato le banche nazionali a dare priorità ai prestiti alle regioni centrali e occidentali, nonché ad aree e settori duramente colpiti dai focolai. I prolungati lockdown in decine di città, a partire da Shanghai, hanno portato al crollo di produzione e consumi, mentre la disoccupazione di aprile al 6,1%, ai massimi da febbraio 2020.

