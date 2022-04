Covid: Uif, in due anni operazioni sospette per 13,4mld

ROMA, 01 APR - Nei due anni di pandemia la Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la banca d'Italia, ha ricevuto e trasmesso agli organi giudiziari oltre 7600 operazioni sospette collegate al Covid (truffe e illeciti negli appalti per mascherine e nei finanziamenti alle imprese e nei crediti di imposta etc) per un totale di 13,4 miliardi di euro. E' quanto si legge in un rapporto secondo cui l'importo delle segnalazioni e effettivamente eseguite ha sfiorato i 7 miliardi. La Uif ricorda come "la pandemia ha portato all'attenzione nuovi elementi sintomatici di operatività illecite che impattano anche sul contrasto al riciclaggio. È stato perciò necessario integrare i criteri di classificazione delle segnalazioni per meglio monitorare i rischi inerenti ai contesti sospetti". Il 95,0% delle segnalazioni collegate al contesto pandemico è riconducibile a segnalanti del comparto banche, comprensivo delle Poste, aggiunge la Uif.

