Covivio: aperto il nuovo pro-working Wellio Duomo

MILANO, 26 MAG - Ha aperto a Milano il secondo sito del network di pro-working di Covivio nel capoluogo lombardo e il nono in Europa, il Wellio Duomo in Via dell'Unione. Un complesso di co-working che si rivolge a startupper, imprenditori e liberi professionisti, ma che rispetto al passato vede aziende già consolidate affittare spazi, come E-On, Viceversa e Iziwork. Wellio Duomo, inserito in un immobile storico di circa 5.000 mq, include 500 postazioni di lavoro personalizzabili e flessibili, sale meeting e spazi comuni - quali phone booth, aree break e salette per riunioni informali - un'area bar al terzo piano con terrazza e un sistema integrato di salotti verdi con un rooftop di 500 metri quarti con vista sul Duomo e sui tetti del centro storico. Il progetto Wellio, che opera su superfici che vanno dai 2.000 ai 6.000 mq in immobili di proprietà di Covivio, è stato lanciato nel novembre 2017 e oggi conta 9 sedi, di cui sette in Francia, quattro a Parigi, una a Marsiglia, una a Bordeaux e una a Lione, e due a Milano, una in Via Dante e quella presentata oggi vicino al Duomo. "Con la pandemia l'evoluzione dell'ufficio non è solo come hardware, ma anche come vero e proprio spazio vitale. C'è sempre maggior richiesta di flessibilità, servizi, ma anche benessere e sicurezza e nella formula Wellio questi elementi vengono sintetizzati al meglio", le parole di Alexei Dal Pastro, a.d. Covivio. "L'affidabilità di un interlocutore unico e di grande esperienza come Covivio ha sicuramente rappresentato un valore aggiunto per i clienti che hanno scelto la nostra offerta Wellio".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA