Criptovalute, Coinbase costretta a tagliare 950 dipendenti

MILANO, 10 GEN - La piattaforma di trading di valute digitali Coinbase ha annunciato "un ulteriore piano di ristrutturazione" che prevede "il taglio di circa 950 dipendenti" allo scopo di ridurre "le spese operative in risposta alle attuali condizioni di mercato che impattano la criptoeconomia" e nell'ambito degli "sforzi di definizione delle priorità del business". La società, che allunga la lista degli operatori dell'industria in difficoltà, sosterrà costi di ristrutturazione compresi tra 149 e 163 milioni di dollari. Coinbase, che prevede di completare il piano entro il secondo trimestre dell'anno, ha reso noti i risultati preliminari del 2022 confermando di attendersi un ebitda adjusted entro il limite di -500 milioni di dollari indicato nella lettera agli azionisti dello scorso novembre, dopo aver registrato ricavi e spese operative "coerenti" con l'outlook 2022. Per il primo trimestre del 2023, invece, le spese operative sono attese in calo del 25% rispetto all'ultimo trimestre del 2022 per effetto "delle iniziative di gestione dei costi" tra cui figura il piano di ristrutturazione appena approvato.

