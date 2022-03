Da Bce tassi fermi,possibile chiusura Qe nel terzo trimestre

ROMA, 10 MAR - La Banca centrale europea lascia, come atteso, i tassi d'interesse fermi: il tasso principale resta a zero, il tasso sui depositi a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. Lo comunica la Bce dopo la riunione del Consiglio direttivo. La Bce "concluderà gli acquisti netti tramite il programma App nel terzo trimestre" se i dati in arrivo confermeranno lo scenario d'inflazione. gli acquisti col programma pandemico termineranno a marzo. Quelli con l'App ammonteranno a 40 miliardi ad aprile, 30 miliardi a maggio e 20 miliardi a giugno. La crisi in Ucraina - spiega l'istituto centrale - è un "momento spartiacque" per l'Europa e la Bce è pronta a fare "tutto il necessario" a sostegno dell'economia, incluso il sostegno della liquidità.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA