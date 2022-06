Da Intesa Sanpaolo 500 milioni per l'imprenditoria femminile

MILANO, 13 GIU - Intesa Sanpaolo impegna 500 milioni di euro a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese guidate da donne. L'annuncio arriva in occasione dell'evento 'La valorizzazione del talento femminile e la parità di genere nelle strategie aziendali di successo', dedicato alle Pmi vincitrici e alle finaliste di Women Value Company Intesa Sanpaolo, categoria speciale del Premio Marisa Bellisario, in streaming oggi, lunedì 13 giugno alle ore 17, sul sito del gruppo Intesa Sanpaolo e su ANSA.IT. La Banca punta a promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile e a massimizzare il contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con il Fondo Impresa Femminile del Mise - cui il Pnrr destina 160 milioni di euro - che prevede agevolazioni utili alla realizzazione di programmi d'investimento per l'avvio o lo sviluppo delle imprese femminili nei settori di industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

