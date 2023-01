Da Intesa Sanpaolo ulteriori due miliardi per il turismo

MILANO, 30 GEN - Intesa Sanpaolo conferma e rafforza il proprio supporto al comparto turistico con un nuovo accordo siglato con Confindustria Alberghi, stanziando un ulteriore plafond dedicato di 2 miliardi di euro e impegnando banca e associazione in un percorso comune a sostegno delle imprese del settore, in particolare quelle che presenteranno progetti in linea con gli obiettivi del fondo rotativo imprese appena attivato dal ministero del Turismo. La misura di sostegno è rivolta a investimenti inerenti sostenibilità, digitalizzazione, riqualificazione energetica e antisismica delle strutture ricettive, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, realizzazione di piscine termali, acquisto o rinnovo di arredi. Per sostenere le imprese del settore e l'accesso alle misure previste dal cosiddetto Bonus Turismo, già lo scorso anno il gruppo aveva innalzato a 1,2 miliardi di euro il plafond a diposizione delle imprese turistiche, oggi interamente utilizzato, rendendosi da subito disponibile ad individuare le migliori soluzioni che potessero abilitare l'accesso alle misure di sostegno pubblico. "Dal 2020 ad oggi il nostro gruppo ha erogato al settore turistico nuova finanza per 6,7 miliardi di euro", afferma Stefano Barrese, responsabile della divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo. "Il rinnovo dell'accordo tra Confindustria Alberghi e Intesa Sanpaolo è di grande importanza per le nostre imprese", sostiene Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi.

