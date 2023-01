Da Terna oltre 100 milioni per la rete elettrica in Brianza

ROMA, 31 GEN - Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato il procedimento autorizzativo del progetto di razionalizzazione della rete elettrica in alta tensione nell'area Ovest della Brianza. Per questo intervento, Terna investirà in totale oltre 100 milioni di euro. Lo rende noto la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica italiana precisando che il riassetto interesserà i Comuni di Seveso, Barlassina, Cesano Maderno, Cogliate e Ceriano Laghetto in provincia di Monza Brianza. L'intervento "consentirà di aumentare l'efficienza del servizio di trasmissione elettrica dell'area e, grazie alla migliore magliatura della rete locale, di garantire una maggiore continuità e sicurezza di esercizio" spiega Terna. Nel dettaglio, l'azienda guidata da Stefano Donnarumma realizzerà circa 13 chilometri di nuove linee in cavo interrato, a fronte della demolizione di 7,3 chilometri di elettrodotti aerei ora localizzati prevalentemente in zone densamente urbanizzate dei comuni di Seveso e Cesano Maderno. Il piano delle nuove opere consentirà di rimuovere 18 sostegni e liberare circa 30 ettari di territorio. Inoltre, Terna realizzerà due nuove stazioni elettriche nei Comuni di Barlassina e Cesano Maderno: in particolare, questi impianti saranno integrati nel paesaggio, a tutela del territorio circostante, grazie a interventi di mitigazione ambientale con opere a verde. Per l'individuazione dei tracciati dei nuovi collegamenti e la localizzazione delle stazioni elettriche, Terna ha intrapreso con il territorio un percorso di confronto e progettazione partecipata che ha consentito di definire un progetto largamente condiviso con le comunità locali.

