Dal 20 giugno nuovo Btp Italia con doppio premio fedeltà

ROMA, 25 MAG - Arriva da lunedì 20 a giovedì 23 giugno 2022 il nuovo Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione pensato per il risparmiatore individuale. Le caratteristiche del titolo restano per lo più le stesse delle precedenti emissioni. La novità più rilevante - spiega il Mef - riguarda il fatto che per la prima volta verrà previsto, per il risparmiatore retail che acquista nei giorni di emissione, un doppio premio fedeltà: uno che verrà corrisposto durante la vita del titolo e uno alla scadenza finale per coloro che lo avranno detenuto continuativamente fino alle corrispondenti date. Il nuovo Btp Italia potrà avere una durata compresa tra 6 e 10 anni e come di consueto, sarà collocato sul mercato due fasi: la prima fase si svolgerà da lunedì 20 a mercoledì 22 giugno, salvo chiusura anticipata, e sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail); la seconda fase avrà luogo il giorno 23 giugno e sarà riservata solo agli investitori istituzionali. La durata del titolo sarà resa nota nei prossimi giorni. I tassi minimi garantiti saranno comunicati venerdì 17 giugno. Come per le precedenti emissioni, i risparmiatori retail potranno sottoscrivere Btp Italia in banca, presso gli uffici postali o utilizzando i canali di acquisto online, tramite il proprio home banking se abilitato alle funzioni di trading.

