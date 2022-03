Dal food alla nautica, 50 aziende siciliane si preparano allo sbarco in Borsa

Cinquanta aziende siciliane sono state selezionate per avviare il loro processo di quotazione in Borsa. Nella cornice di Palazzo Branciforti ieri a Palermo è partito con “IPO Forum - Una grande opportunità per le aziende siciliane”, il focus di approfondimento sulle realtà del territorio che hanno mostrato maggiore interesse e una propensione di indirizzo verso questo tipo di scelta.

Dall’agroalimentare alla nautica, dal settore dell’informatica al mondo turistico-alberghiero, prende corpo la rappresentanza siciliana, una scommessa che prescinde e va oltre il perimetro della crisi economica della Sicilia e che si caratterizza per una valenza di indubbio ottimismo. In platea invece, tra gli altri, tra curiosità e interesse, alcune aziende siciliane legate alla distribuzione, e marchi storici della pasta siciliana.

A intervenire in video collegamento il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, ieri impegnato a Roma, che ha commentato: «La quotazione anche per le aziende di medie dimensioni è una straordinaria opportunità che evita di passare dal credito bancario, oltre a coinvolgere il risparmiatore nell’avventura dell’imprenditore».

Dopo la lunga pagina nera del Covid, Armao ribadisce che serve cambiare registro: «Abbiamo sostenuto le imprese in questi anni attraverso misure di accompagnamento alla crisi, ma è venuto il momento per le aziende di cambiare passo. Né - ha aggiunto - va dimenticato la parte degli incentivi per chi scommette su questo tipo di soluzioni».

Tra i presenti ieri anche il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese e quello di Sicindustria, Giuseppe Russello, nel duplice ruolo di presidente della Omer.

Giglio, Mvp e Omer, le tre aziende dell’Isola che hanno già sviluppato negli ultimi anni l’esperienza della quotazione a Piazza Affari sono stati i casi di studio attraverso il cui esempio, nel corso del forum, si è potuto approfondire il corredo delle cose da fare per centrare l’obiettivo.

Ma quale percorso bisogna strutturare per potere aderire? E con che mentalità bisogna puntare sul mercato? Il viatico da esplorare per agganciare una prospettiva “smart” di reclutamento di risorse si fonda su un iter particolare.

Il sistema prevede specifici requisiti di ammissioni e altri parametri di mantenimento dopo la prima fase. Per arrivare a un maggiore accesso di liquidità, che rappresenta poi una delle principali finalità da parte delle imprese, servono infatti carte in regola, ma anche potere accedere a procedure semplificate oltre a bilanci certificati occorre il rispetto di elementi-chiave specifici.

Bdo e Legance saranno i partner tecnici che accompagneranno le aziende che si affidano al meccanismo di raccolta del capitale di rischio attraverso l’offerta di proprie azioni societarie.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato anche per l’anno in corso il credito d’imposta relativo ai costi sostenuti per l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione. Il beneficio fiscale arriva al 50% delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per un ammontare massimo di 200mila euro per azienda.

