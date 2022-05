Davos: Gentiloni, recessione in Ue si può evitare

DAVOS, 25 MAG - A Davos il clima è "di una situazione di grande incertezza" per l'economia mondiale, e questo per l'Europa "significa rallentamento della crescita, ma non necessariamente un destino di recessione". Lo ha detto il Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni a margine del World Economic Forum. "Si può e si deve lavorare utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo per evitare che la frenata si traduca in recessione"; a partire dal recovery dove il Governo italiano "sta lavorando con grande determinazione" e con misure "temporanee e mirate per le aiutare famiglie più vulnerabili" come la tassazione degli extra-profitti energetici.Gentiloni ha poi nuovamente ribadito che "non c'è nessuna richiesta dell'Europa di aumentare le tasse sulla casa, di nessun tipo, in nessun anfratto delle centinaia e centinaia di pagine di raccomandazioni che facciamo".

