Digitale terrestre, Musumeci a tavolo tecnico con Giorgetti

E’ stato fissato per dopodomani, martedì 22, a Roma, il tavolo tecnico chiesto dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci al ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sull'imminente passaggio al sistema del nuovo digitale terrestre in Sicilia. Accolta la richiesta del governatore che, in vista della inevitabile adozione dei nuovi standard di trasmissione, nella lettera inviata al ministro aveva manifestato tutta la sua "preoccupazione per la sopravvivenza stessa delle emittenti locali siciliane e chiesto che, prima del «refarming», fosse effettivamente garantita ai cittadini la possibilità di adeguarsi tecnologicamente e alle emittenti di essere in grado di continuare ad operare». L’incontro, che si terrà nella sede del Mise, sarà presieduto dal sottosegretario Anna Ascani.



