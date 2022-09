Dl aiuti bis: arriva superbonus in Senato, verso intesa

ROMA, 13 SET - Il testo riformulato dal governo dell'emendamento al dl aiuti bis sul superbonus è pronto ed è arrivato in Senato. Lo ha riferito il sottosegretario all'economia Federico Freni, arrivando a Palazzo Madama per partecipare alla riunione tra i gruppi e il Governo, iniziata da poco. Il testo sarebbe quello illustrato ieri sera a grandi linee e sul quale i gruppi avevano espresso un consenso di massima. Il testo ha l'ok di Palazzo Chigi e, ha detto Freni, "accontenterà tutti". Dopo la riunione politica è prevista la seduta delle commissioni riunite Bilancio e Finanze per votare il pacchetto di circa cinquanta emendamenti riformulati.

