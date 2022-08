Dl Aiuti bis:Draghi, provvedimento di proporzioni straordinarie

ROMA, 04 AGO - Il decreto approvato oggi "è di proporzioni straordinarie". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa sottolineando che vale "15 miliardi, più altri circa due di misure aggiuntive" per un totale di "17 miliardi da aggiungere ai circa 35 miliardi" delle norme già approvate nel corso dell'anno dal governo". E' "una grossa percentuale di pil, più di 2 punti percentuali" ha aggiunto Draghi che ha anche voluto spendere "una parola sul metodo: il provvedimento - ha detto - è stato condiviso con le parti sociali e i partiti della maggioranza e dell'opposizione. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa condivisione e voglio in particolare ringraziare il ministro Franco - ha concluso - che quest'anno e l'anno scorso ha prodotto 3 finanziarie? Quattro finanziarie? Insomma ha prodotto assieme a tutta la struttura del ministero uno sforzo straordinario che non credo abbia precedenti".

