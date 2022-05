Dl aiuti: Conte, no a autostrada normativa per inceneritori

ROMA, 03 MAG - Nel dl aiuti "c'è una autostrada normativa per gli inceneritori in tutta Italia. Non è quello che vogliamo. Abbiamo cercato di farla togliere, perché non è neppure in linea con la tassonomia europea. E' una norma che guarda indietro e non possiamo agevolare il ritorno al passato, dobbiamo accelerare la corsa verso il futuro". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo al convegno "Le comunità energetiche rinnovabili: un'energia in Movimento". "Abbiamo vissuto con grande delusione il passaggio in Consiglio dei ministri. In quel passaggio ci sono tutte le misure di sostegno a imprese e famiglie per le quali ci siamo battuti. Ma siamo stati costretti a non poter votare queste norme, perché si parlava di sostegno agli inceneritori: una cambiale in bianco verso il passato", ha concluso.

