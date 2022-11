Dl Aiuti quater: dallo sblocca trivelle alla modifica del superbonus fino al nuovo tetto al contante, ecco i 13 articoli nella bozza

Tredici articoli che vanno dalla proroga agli aiuti per fronteggiare il caro energia alla norma sblocca trivelle, passando dalla modifica del superbonus all’aumento del tetto al contante, che passa da mille a 5mila euro. Il taglio delle accise dei carburanti viene prorogato al 31 dicembre, mentre la detrazione del superbonus scende al 90% e viene vincolata a una serie di condizioni . Sono le misure contenute nella bozza del decreto atteso in Consiglio dei ministri oggi pomeriggio, con cui il governo intende intervenire contro il caro-energia con una cifra complessiva di poco superiore ai 9 miliardi di euro.

SBLOCCA TRIVELLE. Arriva la norma sblocca-trivelle. Nella bozza del dl aiuti quater arrivano le misure per l'incremento della produzione di gas naturale con «il rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia», in deroga al decreto legislativo del 2006,. Si prevede inoltre che, «in deroga» al divieto alle trivellazioni previsto dalle norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale, «è consentita la coltivazione delle concessioni» di coltivazione di idrocarburi "poste nel tratto di mare compreso tra il 45esimo parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po» ad una distanza dalla costa superiore a 9 miglia.

SUPERBONUS. Spunta anche la revisione del Superbonus nella bozza del decreto aiuti quater, che sarà nel pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei ministri: la norma, ancora in via di valutazione, tra le altre cose fa scendere nel 2023 la percentuale dello sconto sulla spesa per i lavori di efficientamento energetico dal 110% al 90%. L’agevolazione sarà confermata anche per gli immobili unifamiliari ma con un un limite di reddito (a 15mila euro) variabile in base ad una sorta di quoziente familiare. Tra le ipotesi c'è anche quella di allungare di tre mesi la finestra temporale all’interno della quale si applica il Superbonus 110% per le villette:. Il testo modificherebbe infatti il termine, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, entro cui spetta la detrazione, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

TETTO AL CONTANTE. Sale da 1.000 a 5.000 euro il tetto all’uso del contante. E’ quanto è scritto, nero su bianco. La norma è contenuta nell’articolo 6 del decreto, dove sono previste 'Misure urgenti in materia di mezzi di pagamentò, e dove si interviene sul decreto legislativo 21 novembre 2007, prevedendo che le "Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore al comma 3-bis, secondo periodo, le parole “1.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “5.000 euròo".

BOLLETTE. Rateizzazione delle bollette per le imprese al fine di fronteggiare i rincari. E’ una delle norme contenute nel dl aiuti quater, atteso oggi in Cdm. "Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia - si legge nella bozza - le imprese residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, [a parità di consumo], nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal [1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023] e fatturati entro il [31 dicembre 2023]".

PREMI AZIENDALI. Sale da 600 a 3.000 euro la soglia dei premi esentasse che le imprese potranno concedere ai dipendenti come 'fringe benefit' per pagare le bollette. Lo prevede la bozza del dl Aiuti quater che ricalca, alzandone il tetto, la norma del dl Aiuti bis. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, non concorreranno dunque a formare il reddito imponibile nel nuovo limite di 3.000 euro.

CREDITO D'IMPOSTA. Viene esteso fino a fine dicembre il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il bonus sull'acquisto di luce e gas per le imprese energivore è pari al 40% della spesa sostenuta per la bolletta, al 30% per le altre attività.

REGISTRATORI DI CASSA. Arriva il bonus fino a 50 euro per l'acquisto di registratori di cassa telematici. "Ai soggetti passivi Iva obbligati alla memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri" è concesso un contributo per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica "complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023".

