Dl aiuti: stop affitti selvaggi a Venezia, limiti dal Comune

ROMA, 01 LUG - Arriva lo stop agli affitti 'selvaggi' nella laguna di Venezia. In base ad un emendamento al dl aiuti presentato dal Pd ed approvato in nottata, il Comune potrà individuare, "con particolare riguardo al centro storico e alle isole", i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve. Le disposizioni terranno conto "della funzione di integrazione al reddito della locazione breve" per chi affitta un'unica abitazione. L'obiettivo, è favorire gli affitti di lunga durata, la residenzialità nel centro storico tutelando il patrimonio storico-artistico e ambientale della città.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA