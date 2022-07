Dl aiuti: tasse sospese, più liquidità per le società sportive

ROMA, 01 LUG - Arriva una nuova proroga per il pagamento di imposte e contributi per il mondo dello sport. Un emendamento al dl aiuti approvato questa notte rinvia i versamenti al 30 novembre 2022, disponendo che il pagamento, senza sanzioni e interessi, venga effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre di quest'anno. Garantendo quindi maggiore liquidità, la misura punta a sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive sia professionistiche che dilettantistiche che hanno sede legale in Italia e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

