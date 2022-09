Dl Aiuti Ter: Pagani, bene garanzia su prestiti per bollette

ROMA, 16 SET - "L'introduzione" nel decreto Aiuti ter "di prestiti garantiti dallo Stato alle imprese per superare i problemi di liquidità" a causa degli alti costi dell'energia "è da accogliere con soddisfazione, si tratta di un meccanismo rodato con il Covid e che peraltro ha un impatto molto limitato sulla finanza pubblica". E' quanto afferma Fabrizio Pagani già capo della Segreteria Tecnica del Mef e attualmente Global Head of Economics Muzinich & Co . Pagani ha ricordato come l'associazione M&M, di cui è presidente, aveva elaborato nelle scorse settimane un paper 'Bridge Energia' dove ipotizzava appunto un provvedimento di garanzia sui prestiti "sulla falsariga del Decreto Liquidità dell'aprile 2020".

