Dl aiuti: verso bonus da 200 euro a luglio, anche a autonomi

ROMA, 05 MAG - Arriverà a luglio l'indennità una tantum da 200 euro per lavoratori dipendenti, pensionati e disoccupati con redditi fino a 35mila euro, prevista dal dl aiuti varato lunedì ma che sarà messo a punto nei dettagli tecnici in un nuovo Cdm nel pomeriggio. Secondo indiscrezioni, la nuova bozza chiarisce che il bonus non si applica ai rapporti di lavoro domestico, e prevede un fondo anche per i lavoratori autonomi. I datori di lavoro, dei settori pubblico e privato, riconoscono il bonus in via automatica e verificano in sede di conguaglio se effettivamente spetta al dipendente oppure no, e provvedono eventualmente al recupero dell'importo.

