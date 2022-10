Domus, inaugura residenza universitaria al Campus Biomedico

ROMA, 25 OTT - Domus Italia, società del gruppo Caltagirone, ha inaugurato oggi una nuova residenza universitaria destinata agli studenti del Campus Biomedico di Roma: realizzata grazie ad un accordo con l'ateneo romano offre "oltre 200 nuovi posti letto". "Case moderne, mobilità sostenibile e un quartiere che si rinnova anche grazie ai giovani studenti universitari - spiega una nota -. Sessanta appartamenti in via Luigi De Marchi nel quartiere di Fonte Laurentina si aprono agli studenti per ricreare, anche dopo le lezioni, lo spirito di comunità nato tra le aule e vivere appieno l'esperienza universitaria". La nuova struttura, realizzata da Domus, si colloca in un più ampio complesso residenziale che già ospita, in un'ottica di integrazione intergenerazionale, giovani coppie, famiglie e una struttura dedicata al senior housing. L'inaugurazione, oggi, alla presenza del rettore e dell'amministratore delegato dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, Raffaele Calabrò e Andrea Rossi, e del presidente e dell'a.d. di Domus, Massimiliano Capece Minutolo e Elena De Simone,. "Siamo molto contenti di dare il via a questo progetto", commenta Andrea Rossi: "L'Università deve supportare gli studenti ad avere un luogo confortevole e comodo che sia vicino alla propria università per poter fare comunità e poter sfruttare al meglio i servizi offerti dall'ateneo". "Siamo felici di aver realizzato soluzioni abitative che riscuotono l'interesse degli studenti del Campus", dice l'a.d. di Domus, Elena De Simone: "Ad oggi hanno già scelto di abitare negli appartamenti Domus numerosi studenti e siamo sicuri di poter continuare a rappresentare la soluzione abitativa di riferimento per il Campus. Crediamo nell'importanza di infrastrutture dedicate agli studenti in linea fra l'altro con gli obiettivi del Pnrr sull'incremento dei posti letto destinati agli studenti fuori sede".

