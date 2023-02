Due sedi di Thales Alenia Space più sostenibili grazie a Enel X

ROMA, 02 FEB - Le sedi di L'Aquila e Torino di Thales Alenia Space, la joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), saranno ancora più efficienti e sostenibili grazie a Enel X, la business line del Gruppo Enel che opera nell'ambito della fornitura e dell'efficientamento energetico. In particolare, l'installazione di due impianti fotovoltaici da 2305 kWp (kilowatt picco) consentirà una riduzione dei consumi con minori emissioni di CO2 nell'atmosfera. Lo spiega una nota. Thales Alenia Space (società che opera nel campo delle Telecomunicazioni, Navigazione, Osservazione della Terra, Esplorazione, Scienza e Infrastrutture orbitali) ha affidato a Enel X un innovativo progetto di efficientamento energetico valido per entrambi i siti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre energia elettrica a servizio dei consumi del sito stesso alimentando anche nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici. L'obiettivo, si legge nel comunicato, non è solo la riduzione dei costi e la maggiore competitività dal punto di vista economico, ma anche favorire la sostenibilità, allineandosi, così, all'obiettivo delle Zero Emissioni. Nel dettaglio, Enel X installerà due impianti per un totale di 2.305 kWp con più di 2.917.000 kWh prodotti all'anno. L'impianto permetterà di ridurre i consumi energetici dello stabilimento, garantendo anche una diminuzione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 1.326.006 chilogrammi all'anno. L'impianto sarà gestito da Enel X con un servizio customizzato di Operation&Maintenance.

