ROMA, 08 DIC - "Non subito, ma lo faremo durante la legislatura". Così il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega), replica a chi gli chiede se ci siano le risorse per innalzare le pensioni minime a 600 euro come chiesto da Forza Italia.

