Eataly: Alberto Colombo nuovo cco

MILANO, 01 FEB - Eataly ha un nuovo group chief commercial officer, è Alberto Colombo che da febbraio avrà la responsabilità delle attività marketing, purchasing, operation, B2B, franchising e partnership, lasciando la posizione di direttore commerciale di MyChef (gruppo Areas). Colombo, ricorda una nota, ha costruito una vasta esperienza nel settore del food retail lavorando per tutte le maggiori società di ristorazione in concessione, come Autogrill, SSP Group, Cremonini ed Areas, per società di ristorazione collettiva come Pellegrini e per importanti società del mondo dell'editoria come Mondadori, con sempre crescenti ruoli di responsabilità. "Sono sicuro che insieme a tutto il team sarà in grado di supportare il piano di miglioramento e di sviluppo che Eataly vuole affrontare nei prossimi anni" sottolinea Andrea Cipolloni, ceo di Eataly.

