Ecco come ottenere il bonus condizionatori: detrazione fiscale dal 50 al 65% 

Il caldo si fa sentire e la tentazione di acquistare un condizionatore o di sostituire quello che già abbiamo con uno nuovo, che ci permette di risparmiare sulla bolletta, è tanta. Ma ora c'è una ragione in più per farlo: è il bonus condizionatori. Previsto dalla Legge di Bilancio 2021, il bonus condizionatori permette di acquistare un nuovo climatizzatore o di sostituire quello vecchio con uno nuovo, usufruendo di un’agevolazione fiscale.

Pubblicità

Il bonus può essere richiesto da persone fisiche, condominii, cooperative, titolari di redditi di impresa. Per richiederlo non è previsto alcun limite di Isee, quindi tutti possono richiederlo.

L’agevolazione fiscale può essere del 50%, se l’acquisto del climatizzatore è abbinato alla ristrutturazione della casa (bonus ristrutturazioni), ma anche ad un intervento di manutenzione straordinaria senza la ristrutturazione (bonus mobili.) In questi casi il tetto massimo di spesa per gli acquisti del 2021 deve essere di 16.000 euro. Oppure l’agevolazione può arrivare al 65%, se l'acquisto non è legato alla ristrutturazione, ma in questo caso il nuovo apparecchio deve appartenere ad una classe energetica superiore e il tetto massimo di spesa è di 46.154 euro.

Vige, comunque, l’obbligo di comunicare all’Enea i lavori effettuati che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Si può chiedere di usufruire del bonus come: detrazione fiscale sulla tua dichiarazione dei redditi o sconto immediato, ma si deve pagare con bonifico postale/bancario o con bonifico parlante (che contenga cioè dati dell’acquirente, partita Iva o codice fiscale del rivenditore, riferimento alla fattura d’acquisto, e la legge che consente il bonus).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA