Edison:nuova centrale idroelettrica in Lombardia da 3.600 kw

PALESTRO, 27 MAG - Edison ha inaugurato la nuova centrale idroelettrica di Palestro (Pavia), sul fiume Sesia, con una potenza di 3.600 kw e in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 4.500 famiglie. L'impianto, ben integrato nel territorio, ha una la possibilità di produrre una media di circa 13.500.000 kWh all'anno, in grado di evitare l'emissione in atmosfera di circa 6.000 tonnellate di CO2. La centrale, costruita dalla direzione Ingegneria di Edison, è stata realizzata in 18 mesi. L'investimento complessivo è stato di circa 10 milioni di euro. Nel cantiere sono intervenuti 100 operai, 15 ingegneri e 12 imprese specializzate, per un totale di oltre 72.000 ore lavorate. Alla realizzazione dell'impianto di Palestro hanno partecipato anche i cittadini residenti nelle Provincie di Pavia, Vercelli e Novara, aderendo alla campagna di crowdfunding lanciata da Edison nel 2018. Il piano industriale di Edison prevede l'incremento della capacità rinnovabile installata da 2 a 5 Gw, attraverso investimenti per 3 miliardi di euro al 2030. "L'impianto di Palestro è un nuovo tassello nello sviluppo di Edison che da oltre 120 anni investe, costruisce e gestisce impianti idroelettrici, grazie a un patrimonio unico di eccellenze e professionalità", afferma l'amministratore delegato di Edison, Nicola Monti. L'idroelettrico è un settore "chiave nel processo di transizione energetica, essendo la prima fonte di energia rinnovabile del Paese", evidenzia Marco Stangalino, executive Vice President Power Asset Edison.

