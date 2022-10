Edison: ricavi salgono a 22,84 miliardi,utile sconta decreti

MILANO, 27 OTT - Edison ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita da 6,85 a 22,84 miliardi di euro, con un margine operativo lordo in rialzo da 676 a 938 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato un risultato operativo in crescita da 686 a 495 milioni e un utile netto in ribasso da 435 a 265 milioni. Il gruppo spiega che nel 2021 il risultato netto includeva effetti non ricorrenti e registra nel 2022 gli impatti dei decreti 'Aiuti', 'Taglia prezzi' e 'Sostegni-ter'. Il forte incremento dei ricavi, evidenzia Edison, è dovuto alla "massimizzazione della flessibilità del proprio portafoglio di importazione di gas" per garantire la "sicurezza energetica del Paese" in un periodo caratterizzato dal "forte aumento dei prezzi dell'energia aggravato dagli effetti dell'invasione della Russia in Ucraina e dall'incertezza sulla sicurezza delle forniture di gas.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA