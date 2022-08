MILANO, 18 AGO - Il prezzo medio dell'energia elettrica fissato per domani scende a 501,34 euro al MWh contro i 538 euro di ieri. E' quanto riferisce il Gerstore dei Mercati Energetici (Gme) che indica per il 19 agosto un prezzo minimo in calo da 460 a 436 euro per le ore notturne e un massimo in discesa da 650 a 567 euro euro nelle ore di picco tra le 19 e le 21 rispetto al dato del 17 agosto.

