Elezioni: Sangalli, risposte immediate su emergenze Paese

ROMA, 08 SET - "Le imprese chiedono risposte immediate all'emergenza energia in raccordo con l'Europa, stabilendo in primis un tetto al prezzo del gas, una migliore spesa pubblica e un riordino del sistema fiscale, politiche a sostegno dell'innovazione, del lavoro e della transizione energetica e chiedono di concentrare le risorse su queste priorità per superare le emergenze che minacciano la ripresa economica e la stabilità del nostro Paese". Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, aprendo il confronto con i leader politici in vista delle elezioni. Confcommercio chiede in particolare sul fronte fiscale la riduzione delle aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote Iva sui beni di largo e generale consumo. Chiede inoltre di riformare il reddito di cittadinanza "con una più netta distinzione fra interventi di contrasto alla povertà e interventi finalizzati all'occupabilità, rafforzandone le condizionalità".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA