Enav: sindacati, confermato sciopero di domani di 24 ore

ANSA Lavoro - ROMA, 20 OTT - "Confermato lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale Enav previsto per domani venerdì 21 ottobre". Lo riferiscono Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti in una nota. "Ci scusiamo con tutti i passeggeri che potranno subire disagi a causa dello sciopero - continuano le tre sigle sindacali - ma l'atteggiamento di chiusura da parte di Enav nei confronti delle richieste dei lavoratori, rendono indispensabile questa azione di sciopero. Da troppo tempo attendiamo risposte concrete circa l'applicazione e l'evoluzione del piano industriale, l'adeguamento degli organici, l'organizzazione dei turni di lavoro e la definizione di tempistiche e contenuti del rinnovo del contratto". In programma anche uno sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore proclamato dall'Usb "per i salari, l'orario di lavoro e la sicurezza, contro la precarietà".

