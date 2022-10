Enel:cede a Gazprom e Lukoil quota Enel Russia per 137 mln

ROMA, 12 OTT - "Enel completa la vendita a PJSC Lukoil e al fondo privato Gazprombank-Frezia dell'intera partecipazione detenuta in PJSC Enel Russia per un corrispettivo complessivo di circa 137 milioni di euro". Lo rende noto la stessa Enel in un comunicato precisando che la quota ceduta rappresenta il 56,43% del capitale sociale. "L'operazione - fa sapere Enel - conclude la cessione degli asset di generazione elettrica in Russia, avviata da Enel nel 2019 con la prima cessione degli asset alimentati a carbone".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA