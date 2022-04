Enel Green Power 3SUN, 700 nuovi addetti nella fabbrica catanese di pannelli solari

La società di Enel Green Power 3SUN Gigafactory ha illustrato alle segreterie nazionali di Filctem, Flaei e Uiltec le fasi del progetto di realizzazione e di ampliamento della fabbrica catanese di pannelli fotovoltaici di nuova generazione. Lo rende noto la Filctem Cgil di Catania, che accoglie la notizia «con soddisfazione, visto le molteplici rassicurazioni che giungono dall’azienda a garanzia degli attuali posti di lavoro che, con l’avvio del progetto, saranno progressivamente aumentati per complessivi 700 nuovi addetti solo a Catania. Il sindacato sottolinea che «il confronto sul programma ha evidenziato però la necessità di sospendere le attività di produzione per un periodo moderatamente lungo» e pertanto la Filctem-Cgil ha chiesto un «confronto costante con la direzione aziendale allo scopo di gestire insieme, in questa delicata fase, eventuali ricadute sulla vita e sulla economia delle lavoratrici e dei lavoratori».

Pubblicità

«È importante in questa occasione - fa notare il sindacato - ripercorrere quanto di positivo è stato fatto in questi anni grazie al rapporto di relazioni industriali intrapreso e rispetto alle prospettive future della 3SUN Gigafactory». "Il percorso di armonizzazione dal contratto metalmeccanico al Ccnl di Settore Elettrico, seppur con qualche deroga - spiegano il segretario generale della Filctem Cgil di Catania e il responsabile del Settore Elettrico Fabrizio Frixa ha riportato un’importante azienda della filiera delle rinnovabili all’interno del perimetro di settore rilanciando la produzione e stimolando i lavoratori che oggi partecipano pienamente ed attivamente a tutte le prerogative offerte dal gruppo Enel, dalla formazione alle opportunità di crescita in altre aree, alla fruizione del welfare tra i migliori presenti nel panorama industriale italiano».

"Siamo pronti da subito - concludono i due sindacalisti - a proseguire il confronto sui temi che saranno necessari al pieno sviluppo del progetto di realizzazione della Gigafactory con l'impegno di garantire ai lavoratori la permanenza all’interno del perimetro contrattuale del settore elettrico dove far crescere anche una auspicata nuova generazione di tecnici ed operai della 3SUN».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA