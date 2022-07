Enel:incontro Starace - Jorgensen (Ue) su prezzi energia

MILANO, 09 LUG - L'amministratorte delegato di Enel Francesco Starace, che copre anche l'incarico di direttore generale, ha incontrato a Roma la Direttrice Generale della Dg Energia della Commissione Europea, Ditte Juul J›rgensen. Lo annuncia il gruppo sottolineando che i due si sono visti per "uno scambio di opinioni su come affrontare l'attuale crisi energetica". "L'incontro - fa sapere Enel - si è focalizzato sulla necessità di cooperazione tra imprese e istituzioni con l'obiettivo di trovare soluzioni per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia, dare un rapido sollievo alle famiglie e alle imprese e accelerare sulla decarbonizzazione".

