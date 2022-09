Energia: Di Maio,no scostamento, ci sono risorse per decreto

MILANO, 02 SET - "Se per fare gli scostamenti poi i cittadini devono pagare il doppio degli interessi sui mutui e sui prestiti e non abbiamo risolto niente, abbiamo generato solo più problemi alle famiglie. Il tema non è lo scostamento, abbiamo dimostrato durante il governo Draghi, con la crescita, di poter fare decreti anche per 30 miliardi senza fare più debito". Così il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio al Forum Ambrosetti Cernobbio a una domanda sulla possibilità di ricorrere allo scostamento di bilancio per superare il caro-bollette. "Il tema è fare un decreto, e le risorse ci sono, per pagare le bollette alle imprese e quindi di consentirli di non licenziare", aggiunge Di Magio che poi sottolinea che "se la ricetta della destra italiana e del cosiddetto trio sfascia-conti è fare più debito, l'unica cosa che noi produrremo nel prossimo anno è una bolla nera che porterà poi il governo di destra a dover fare maggiori incrementi di tasse e a intaccare i risparmi degli italiani".

