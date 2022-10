Energia:fonti,possibile proroga aiuti,emendamento a dl Ter

ROMA, 17 OTT - In vista del nuovo pacchetto di misure per aiutare famiglie e imprese a far fronte al caro-energia si lavora alla proroga fino a dicembre delle misure esistenti. Lo si apprende da fonti della maggioranza, che spiegano che le misure potrebbero confluire in un emendamento al dl Aiuti ter. Tutto dipende però dai tempi di formazione del governo: il Ter infatti scade il 22 novembre e, se non si dovesse fare in tempo, si potrebbe procedere con un decreto ad hoc. Replicare a dicembre quanto fatto per ottobre-novembre, aveva già stimato il ministro dell'economia Daniele Franco, costerebbe 4,7 miliardi, molto meno dei 9-10 a disposizione.

