Energia: Starace, possibile sostituire gas con rinnovabili

MILANO, 11 OTT - "L'Italia può affrancarsi dal gas utilizzando le rinnovabili se si usano le batterie e le reti digitali". Lo afferma l'amministratore delegato di Enel Francesco Starace sottolineando che "la transizione si fa, è in corso in tutto il mondo ed è inevitabile, è un fatto di cui dobbiamo rallegrarci e di cui dobbiamo essere protagonisti". "Nei primi 6 mesi del 2022 - ha aggiunto - le domande di allacciamento di pannelli fotovoltaici sono triplicate in Italia rispetto al semestre precedente". "I circa 450 MW mediamente installati in un semestre, nel primo semestre del 2022 sono stati 1200, e a fine anno ne avremo installati 2.500 installati". "Se si raddoppia l'anno prossimo - conclude - siamo già a 5mila degli 8mila indicati dal ministro Cingolani".

