Energia: Tronchetti, è una sfida, poche settimane per agire

MILANO, 28 NOV - Il vicepresidente operativo e ammoinistratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera indica "le bollette e l'energia" come "nuove sfide da affrontare oggi". Lo ha detto aprendo i lavori dell'evento 'Lombardias 2030 all'Hangar Pirelli della Bicocca di Milano sottolineando che "tutto si gioca in poche settimane". "La Lombardia è una regione d'Europa - ha aggiunto - e mi auguro che da qui parta un messaggio non solo di fiducia ma anche di azione". "In questo luogo di incontro tra impresa e mondo della cultura - ha ricordato - sono raffigurate le grandi tragedie del Novecento, oggi ne abbiamo di nuove e affrontarle tutti insieme è l'unico modo per avere sucesso".

