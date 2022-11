Eni: domani Ansa Incontra con l'ad Descalzi

ROMA, 08 NOV - L'impegno nella differenziazione delle fonti energetiche ma anche per assicurare le forniture di gas per fronteggiare l'inverno sono alcuni dei temi che saranno affrontati domani nell'Ansa Incontra con l'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi. Il forum, che sarà trasmesso dalle 12 sul home page di Ansa.it e sui social dell'agenzia, ha come titolo "Emergenza energetica e prospettive per la transizione" e affronterà i temi dell'attualità oggi sul tappeto dall'aumento dei prezzi dei carburanti al tetto al prezzo del gas in discussione in Europa.

