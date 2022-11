Eni, il futuro energetico tra emergenza e transizione

ROMA, 08 NOV - L'emergenza energetica e la transizione, gli approvigionamenti, i piani per il futuro, non solo a breve termine. Sono alcuni dei temi del Forum ANSA dedicato a "Emergenza energetica e prospettive per la transizione", con Claudio Descalzi amministratore delegato dell'Eni che risponderà alle domande dei giornalisti e del direttore dell'Agenzia, Luigi Contu. L'appuntamento sarà trasmesso in streaming mercoledì 9 novembre alle ore 12 sul sito sui social dell'ANSA e sul sito dell'Eni.

