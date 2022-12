Eni: nuova scoperta di gas nell'offshore di Cipro

ROMA, 21 DIC - Eni annuncia una nuova scoperta a gas nell'offshore di Cipro, tramite il pozzo Zeus-1, perforato nel Blocco 6, a 162 km al largo della costa e a 2300 metri di profondità d'acqua. Come spiega una nota "il blocco è operato da Eni Cyprus, che detiene una quota del 50%, con TotalEnergies come partner". "Zeus-1 è la terza scoperta consecutiva effettuata nel Blocco 6 dopo Cronos-1 e Calypso-1, a conferma delle promettenti prospettive di sviluppo dell'area" rileva il gruppo. Il pozzo Zeus-1 ha incontrato 105m di colonna netta a gas in una roccia serbatoio carbonatica. "Le stime preliminari indicano volumi di gas in posto tra circa 56 e 85 miliardi di metri cubi. Il pozzo 1 è stato perforato e testato con successo con la nave da perforazione Tungsten Explorer. I risultati del test verranno inclusi nella valutazione del cluster di scoperte, contribuendo a formare la base per successivi studi e per le operazioni mirate ad uno sviluppo accelerato del Blocco 6. Eni è presente a Cipro dal 2013. La società opera i blocchi 2,3,6,8 e 9 e detiene partecipazioni nei blocchi 7 e 11, operati da TotalEnergies".

