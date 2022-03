Essilux-Grandvision,chiusa vendita negozi Italia a Vision Group

MILANO, 02 MAR - EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group, una delle principali reti distributive per gli ottici in Italia e player retail con l'insegna VisionOttica, annunciano il completamento dell'acquisizione da parte di Vision Group della catena VistaSì, che include il brand e tutti i 99 negozi, e di 75 negozi GrandVision in Italia. La cessione - si legge in una nota - fa seguito ai rimedi concordati con la Commissione Europea il 23 marzo 2021, nell'ambito dell'acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica. EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group confermano che la Commissione Europea ha approvato l'operazione. "Con questa operazione diventiamo il network di distribuzione più esteso e capillare in Italia per punti vendita diretti e in franchising", sottolinea Marco Procacciante, ceo di Vision Group. "Si tratta di un tassello fondamentale nel percorso di sviluppo strategico che abbiamo condiviso in questi anni con Arcadia SGR, che ci consente di continuare a crescere distinguendoci per professionalità e servizi di qualità esclusivi e altamente innovativi", aggiunge Procacciante.

