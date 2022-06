Essilux: Milleri anche presidente fino a fine mandato

MILANO, 28 GIU - Il consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica ha reso omaggio al presidente Leonardo Del Vecchio scomparso ieri e ha nominato l'amministratore delegato Francesco Milleri, che mantiene la sua carica, anche nuovo presidente per la durata residua del mandato. Lo rende noto un comunicato del gruppo, nel quale si aggiunge che "il Consiglio ha altresì deciso di prendere in considerazione i vantaggi di nominare un lead director tra i propri amministratori indipendenti ed entro la fine dell'anno verrà presa una decisione definitiva in merito". Confermato Paul du Saillant come vice amministratore delegato. Leonardo Del Vecchio "sarà ricordato per sempre per i suoi valori, la solida leadership, la passione, il carattere eccezionale e la dedizione verso l'azienda e i suoi dipendenti", riporta la nota di Essilux. Il Consiglio del gruppo ha anche nominato per cooptazione tra i propri membri Mario Notari, professore ordinario di Diritto Commerciale dell'Università Bocconi di Milano e membro del collegio dei docenti del Phd in Business Law della stessa Università. Già membro del Consiglio di Amministrazione di Luxottica dal 2015 al 2018, Notari è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Delfin.

