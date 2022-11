NEW YORK, 11 NOV - Estée Lauder è in trattative esclusive per acquistare Tom Ford a un prezzo di 2,8 miliardi di dollari. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Estée Lauder avrebbe battuto la concorrenza di altri gruppi interessati a Tom Ford. Fra questi Kering che però non è riuscita a raggiungere un'intesa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA