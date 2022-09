MILANO, 21 SET - Scivola l'euro dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha chiamato il Paese alla mobilitazione parziale per far fronte alla guerra in Ucraina. La moneta unica è arrivata a toccare un minimo di 0,9885 sul dollaro, in calo dello 0,9% sul biglietto verde.

