Euronext: nel 2022 83 nuove quotazioni,3,8 miliardi raccolta

MILANO, 30 DIC - Euronext si conferma la principale sede di quotazione azionaria in Europa e di quotazione del debito a livello mondiale nel 2022. Quest'anno Euronext ha registrato 83 nuove quotazioni azionarie - metà delle quali effettuate da società Tech - per una capitalizzazione di mercato aggregata al momento della quotazione di 23 miliardi di euro e una raccolta di 3,8 miliardi di euro. "Euronext continua a svolgere un ruolo centrale nel rendere il progetto Capital Markets Union una realtà tangibile, creando un unico mercato integrato per i capitali nell'Unione Europea", sottolinea in una nota il ceo Stéphane Boujnah. "Nel marzo del prossimo anno, la migrazione dei mercati cash italiani sulla piattaforma di trading proprietaria all'avanguardia Optiq di Euronext - aggiunge il manager - rafforzerà ulteriormente il nostro pool di liquidità unico europeo e la posizione di Euronext come sede di quotazione leader in Europa".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA