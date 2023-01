Eurozona: Moody's, prospettiva su rating sovrani è negativa

MILANO, 16 GEN - La prospettiva sui rating sovrani di Mood's per l'Eurozona è negativa. Lo si legge in una nota in cui viene sottolineato che "la crisi dell'energia, i crescenti tassi di interesse e il rallentamento della crescita globale porteranno a una lieve recessione". "Le misure di sostegno a livello nazionale e di Ue per mitigare gli effetti sulla catena di approvvigionamento globale - proseguono gli analisti di Moody's - mitigheranno alcuni di questi fattori, ma il 60% dei Paesi dell'Eurozona sarà in recessione nel 2023" e "il Pil di Germania, Italia e Slovazcchia scenderà sotto i livelli prfe-pandemia" secondo Heiko Peters di Moody's.

