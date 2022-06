Ex Ilva: Bernabè, speso poco dei 400 mln per bonifiche

BARI, 24 GIU - "C'è un commissario straordinario per gli interventi di bonifica per l'area di Taranto che ha a disposizione risorse molto importanti, credo che siano di circa 400 milioni. Queste risorse sono state allocate circa 10 anni fa ed è stato speso molto poco di questi soldi". Lo ha detto questa mattina il presidente del Cda di Acciaierie d'Italia Spa, Franco Bernabè, durante le audizioni in commissioni Bilancio e Industria del Consiglio regionale pugliese, precisando che sul risanamento ambientale sono impegnati diversi attori con responsabilità diverse.

