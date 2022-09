Exor: Elkann, salirà a 100 numero start up in cui investiamo

TORINO, 30 SET - Exor aumenterà gli investimenti in start up: dopo avere stanziato un miliardo in settanta giovani aziende in cinque anni e punta ad arrivare a cento nei prossimi mesi. Lo ha detto John Elkann, amministratore delegato della holding e presidente di Stellantis, durante l'incontro all'Italian Tech Week con Patrick Collison, ceo di Stripe, startup che si occupa di soluzioni tecnologiche per i pagamenti elettronici. Elkann ha spiegato che il programma Vento, lanciato solo sei mesi fa, ha ricevuto in Italia 1.200 le richieste di investimento da piccole startup. L'obiettivo è arrivare a finanziarne con 150.000 euro ciascuna cento all'anno, due a settimana. "Dieci anni non ci sarebbe stata questa opportunità, oggi sì", ha osservato. Elkann ha detto che in Europa "oggi c'è un ventaglio di opportunità fantastiche per innovare" e che "le radici ci danno la forza per uscire nel mondo". Quanto alla recessione che incombe ha osservato: "Credo che sarà una delle difficoltà che potremmo affrontare. La lezione degli ultimi anni è stata che siamo capaci di lavorare insieme per aiutare le persone in difficoltà".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA