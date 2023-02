Ey: il Fintech cresce in Italia,verso ulteriore salto di qualità

MILANO, 15 FEB - L'ecosistema fintech italiano sta crescendo. Negli ultimi 4 anni ha raccolto fondi con un tasso di crescita medio annuo (CAGR) del 60%, toccando il miliardo di euro nel 2022. Il settore ha raggiunto "un buon grado di maturità, con alcuni cluster come payments, lending, insurtech e techfin che hanno grandi potenzialità di sviluppo". Le fintech italiane hanno iniziato a collaborare non solo con gli intermediari finanziari tradizionali ma anche con aziende di altri settori industriali in una logica cross settoriale. "Ora è il momento di intraprendere un ulteriore salto di qualità: consolidarsi e divenire imprese con una vision più manageriale dello sviluppo aziendale nel medio-lungo termine". Sono alcuni dei risultati della seconda edizione del report di Ey dedicato al settore, realizzato in collaborazione con il Fintech District, che verrà presentato il 16 febbraio alle 16.00 durante l'evento "Fintech Waves 2023" (che riprende il nome dello studio), organizzato a Milano da Ey e trasmesso in diretta streaming su ANSA.it. Al dibattito, che è l'occasione per discutere dei trend e del futuro del settore, intervengono, tra gli altri, Andrea Ferretti, partner e financial services markets & business development leader di Ey; Clelia Tosi, head of Fintech District e Laura Scaramella, partner di Cdp Venture Capital Sgr. Accanto a loro, alcuni protagonisti dell'ecosistema italiano del fintech.

