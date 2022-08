Fabbisogno primi 7 mesi a 34,4 mld, migliora di 44,8 mld

ROMA, 01 AGO - Nel mese di luglio il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un avanzo di 7.500 milioni, con un miglioramento di circa 2.000 milioni rispetto al corrispondente valore di luglio 2021, che si era chiuso con un avanzo di 5.473 milioni. Lo rende noto il Mef spiegando che il fabbisogno dei primi sette mesi dell'anno è pari a circa 34.400 milioni, in miglioramento di circa 44.800 milioni rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2021 (79.219 milioni).

